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22 марта 18:43

Дмитрий Бикрев: Ставлю достижения Федора Емельяненко намного выше, чем Хабиба

19 марта Нурмагомедов окончательно завершил свою карьеру.

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев сравнил карьеры двух российских бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко.

Напомним, что 19 марта 32-летний уроженец Дагестана объявил о своем окончательном уходе из спорта.

– Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гэтжи он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Фергюсоном. Федор Емельяненко в свое время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я это ставлю намного выше достижений Хабиба, – цитирует Бикрева News.ru.

Напомним, что за всю карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.

Что касается Емельяненко, то 44-летний россиянин пока не завершил свою карьеру. На его счету 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся.

В последнем бою в декабре 2019 года Федор нокаутировал американца Куинтона Джексона в первом раунде.

источник: News.ru
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