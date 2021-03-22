Умар Нурмагомедов не примет участие на турнире UFC 260

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов пропустит турнир UFC 260, который состоится 27 марта. Об этом сообщил ТАСС один из представителей команды спортсмена.
– Умар не выступит на этом турнире. Не нашли соперника, – сказали в команде бойца.
Напомним, что дебют 25-летнего россиянина в промоушене состоялся 20 января этого года в поединке с Сергеем Морозовым из Казастана – Умар одержал победу во втором раунде удушающим приемом.
В общей сложности на счету спортсмена 13 побед в 13 проведенных боях по правилам ММА.
Умар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.