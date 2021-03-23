Нурмагомедов исключен из рейтингов UFC

UFC исключил из всех рейтингов россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний уроженец Дагестана занимал первое место в списке лучших бойцов лиги вне зависимости от веса, а также владел титулом в легком дивизионе. К слову, за всю карьеру в ММА он провел 29 боев и одержал 29 побед.

Добавим, что UFC вернул звание лучшего бойца организации американцу Джону Джонсу. Вторым стал чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а третьим – обладатель пояса в тяжелом дивизионе Стипе Миочич.