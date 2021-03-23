ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.65
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.44
Еврокубок 20:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.32 П2 3.40
Германия - Бундеслига 20:30 Гамбург Тауэрс 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 21:00 Бавария 0 Миттельдойчер 0
Еврокубок 22:00 Метрополитан 9 0 Гран Канария 0
Еврокубок 22:45 Виртус Болонья 0 Ховентуд 0 П1 1.27 П2 3.80
23 марта 10:44
автор: Артур Гичунцев

Брат Хабиба завершил подготовку к бою на турнире UFC 260 (фото)

Он выступает в полусреднем весе.

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов объявил о завершении тренировочного лагеря. Напомним, 31-летний уроженец Дагестана готовился к поединку с американцем Джаредом Гуденом.

В своем Instagram он выложил фото с тренером по ударной технике Хавьером Мендесом, а под снимком написал:

«Вот и подошёл к концу тяжелый тренировочный кэмп, он начинался с сентября 2020 года. И всё это время Хавьер Мендес был всегда рядом, огромное спасибо ему, моей команде и ребятам, которые были рядом всегда и помогали мне в подготовке».

Напомним, Нурмагомедов и Гуден сразятся на турнире UFC 260. Ивент пройдет 28 марта в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Добавим, что за всю карьеру в ММА россиянин одержал 15 побед и проиграл три раза. Что касается Гудена, то в его активе 17 выигранных боев и пять проигранных встреч.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Состоялась презентация новой формы сборной России по футболу"Енисей" стал чемпионом России по хоккею с мячомЕлизавета Туктамышева поделилась, в каких условиях спортсмены живут перед ЧМ-2021Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьИвлеева полностью разделась для Playboy
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
Последние тренерские новости из Италии и России только на первый взгляд не имеют между собой связи. Но на самом деле она есть.
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика