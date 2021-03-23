Брат Хабиба завершил подготовку к бою на турнире UFC 260 (фото)

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов объявил о завершении тренировочного лагеря. Напомним, 31-летний уроженец Дагестана готовился к поединку с американцем Джаредом Гуденом.

В своем Instagram он выложил фото с тренером по ударной технике Хавьером Мендесом, а под снимком написал:

«Вот и подошёл к концу тяжелый тренировочный кэмп, он начинался с сентября 2020 года. И всё это время Хавьер Мендес был всегда рядом, огромное спасибо ему, моей команде и ребятам, которые были рядом всегда и помогали мне в подготовке».