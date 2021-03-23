Двукратный чемпион FCF MMA Хадзиев погиб, получив смертельное ранение во время драки в ресторане

Двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев погиб в городе Моздок в Республике Северная Осетия – Алания.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на телеграм-канал Baza, Хадзиев в ночь с понедельника на вторник стал участником драки в одном из ресторанов Моздока и получил смертельное ранении. Также погиб местный предприниматель, а ще один пострадавший находится в реанимации с серьезными травмами.

Международная федерация полноконтактного рукопашного боя IF FCF была учреждена в 2003 году в Кисловодске. Ее профиль популяризация собственного экстремального стиля рукопашного боя FCF MMA.