Боец Хадзиев получил удар ножом в сердце, разнимая драку

Президент федерации MMA Северной Осетии Ибрагим Тибилов рассказал подробности о смерти двукратного чемпиона FCF MMA Алана Хадзиева.

«Это трагическая случайность, – рассказал Тибилов в интервью для «РИА Новости». – Он приехал обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была подготовка к следующему бою. Друзья узнали, что он приехал, и пригласили в ресторан. Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку.

В некоторых СМИ пишут, что это какая-то пьяная потасовка, берут из неизвестных пабликов. Неприятно, что пишут, что он в пьяной потасовке, был пьян. Человек занимается спортом… у него уже предстоящий бой был договорен, и он приехал повенчаться, хотел приятное сделать маме, семье своей, не успел. Он заехал в ресторан, чтобы поприветствовать, поблагодарить и уехать».

Международная федерация полноконтактного рукопашного боя IF FCF была учреждена в 2003 году в Кисловодске. Ее профиль популяризация собственного экстремального стиля рукопашного боя FCF MMA.