Следующий бой Шлеменко состоится 7 мая на турнире AMC Fight Nights

Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет свой следующий поединок на турнире AMC Fight Nights, который запланирован на 7 мая во Владивостоке. Данные соревнования примет «Фетисов Арена».

Отметим, что имя нового соперника 36-летнего россиянина пока неизвестно.

Последний бой россиянина состоялся в декабре 2019 года – тогда он в первом раунде победил американца Дэвида Бранча, применив прием гильотины.

В своей карьере на счету Шлеменко 59 побед (32 – нокаутом) и 13 поражений. Один поединок был признан несостоявшимся.