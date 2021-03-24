Официальный партнер UFC в Грузии сообщил, что Макрегор в третий раз подерется с Порье

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макрегор 11 июля проведет бой с первым номером рейтинга в данной категории Дастином Порье. Об этом сообщает телеканал «Аджараспорт», официальный партнер UFC в Грузии.

«Третья часть трилогии Конора Макгрегора и Дастина Порье намечена на 11 июля. Мы знаем, что они хотели организовать третий бой в UFC для турнира 16 мая, но для заключения договора на бой потребовалось больше времени», - говорится в сообщении «Аджараспорта».

Напомним, что в первом бою, который состоялся в 2014 году победу техническим нокаутом одержал ирландский борец смешанных единоборств, в матче реванше, выиграл также техническим нокаутом уже американец.