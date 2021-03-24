Миочич – о реванше с Нганну: Главное – защитить пояс, и я уверен, что сделаю это

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич дал комментарий перед реваншем с бойцом из Камеруна Фрэнсисом Нганну.

«Конечно, я хотел бы выиграть нокаутом, но буду рад победе по решению судей. Главное – защитить пояс, и я уверен, что сделаю это», – цитирует американца MMA Fighting.

Напомним, ответный поединок Миочича и Нганну состоится 28 марта и пройдет на турнире UFC 260.

В данный момент на счету 38-летнего американца 20 побед и три поражения. У 34-летнего Нганну – 15 выигранных боев и три проигранных встречи.