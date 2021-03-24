Фрэнсис Нганну: Не мог смириться с поражением от Миочича. Я не спал и не ел

Топовый боец UFC Фрэнсис Нганну вспомнил о поражении от чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича перед их реваншем, который пройдет в эти выходные.

«После боя я не мог спать и даже не ел несколько дней. Мне было сложно смириться с поражением. Впрочем, возвращение в Камерун изменило ситуацию. Я подумал, что еще недавно был никем, а теперь многие люди гордятся мной. Тогда я сказал себе, что обязательно добьюсь реванша и выиграю титул», – цитирует Нганну MMA Fighting.

Напомним, ответный поединок бойцов состоится 28 марта и станет главным событием турнира UFC 260.

К слову, в данный момент на счету 38-летнего американца 20 побед и три поражения. У 34-летнего камерунца – 15 выигранных боев и три проигранных встречи.