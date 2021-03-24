Александр Волков: Миочич победит Нганну. Он выше классом даже в физических кондициях

Российский боец UFC Александр Волков дал прогноз на ответный поединок чемпиона организации Стипе Миочича и камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Судя по первому бою, следующий бой опять выиграет Миочич. Не думаю, что за это время Нганну смог сделать такую работу, чтобы теперь самому доминировать в таком же ключе.

Если Нганну его не сможет нокаутировать в первом раунде, то следующие будут проходить также печально.

Да, он опасен в первые пять минут, я думаю, он сейчас самый опасный тяжеловес в первом раунде, но то, что происходит в первом бою, показывает, что Миочич во всем выше классом: в борьбе, в ударной технике и, возможно, даже в физических кондициях», – цитирует Волкова «Матч ТВ».

Напомним, ответный поединок бойцов состоится 28 марта и станет главным событием турнира UFC 260.