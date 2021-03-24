Чарльз Оливейра: Чендлер будет идти вперед, но я поймаю его ответным ударом

Бразилец Чарльз Оливейра дал комментарий перед боем против американца Майкла Чендлера за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Честно говоря, буду рад, если он переведет меня в партер. Думаю, Майкл хочет решить все в стойке, но на каждый его прием у меня есть много комбинаций.

Я не собираюсь бегать от него. Знаю, что Чендлер будет идти вперед, но я поймаю его ответным ударом. Впрочем, он заслуживает похвалы за отличный дебют», – цитирует бразильца Sherdog.

Напомним, бой Оливейры и Чендлера пройдет на турнире UFC 262, намеченный на 16 мая 2021 года. Ивент планируют устроить в Хьюстоне (США, штат Техас).

Напомним, за всю карьеру Оливейра одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В активе Чендлера – пять поражений и 22 победы, одну из которых он одержал в UFC.