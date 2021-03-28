Двоюродный брат Хабиба одержал свою первую победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов одержал победу над американцем Джаредом Гуденом в рамках турнира UFC 260.
Бой продолжался все три раунда – судьи единогласно отдали победу российскому спортсмену (30-27, 30-27, 30-27).
Отметим, что Нурмагомедов выиграл свой 16-й бой в карьере и первый в рамках UFC. При этом у него есть три поражения и одна ничья. Что касается Гудена, то сегодняшний проигрыш стал для него шестым в 23 поединках.
Напомним, 31-летний Абубакар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
источник: «Советский спорт»