Нганну стал обладателем титула UFC в тяжелом весе, нокаутировав Миочича во втором раунде

Французский боец UFC Фрэнсис Нганну одержал победу над американцем Стипе Миочичем в рамках поединка за титул в тяжелом весе.

Бой проходил на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе. Судья остановил поединок во втором раунде после того, как Нганну смог отправить своего соперника в нокаут.

Отметим, что француз взял реванш у Миочича за поражение в 2018 году – тогда он уступил единогласным решением арбитров.

В своей карьере Нганну одержал 16 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Миочича четыре проигрыша при 20 победах.