Нганну, О'Мэлли, Луке и Вудли получат бонусы за свои выступления на турнире UFC 260

Пресс-служба UFC сообщила о том, кто из бойцов стал обладателем денежных бонусов по итогам турнира UFC 260 в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на 28 марта.

По информации источника, по 50 тысяч долларов получат Фрэнсис Нганну, Шон О'Мэлли, Висенте Луке и Тайрон Вудли.

Напомним, что Нганну стал новым чемпионом промоушена в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича. В свою очередь О'Мэлли отправил в нокаут Томаса Алмейду.

В поединке между Луке и Вудли победу одержал бразилец после того, как применил удушающий прием в первом раунде.