«Мы гордимся тобой, Абубакар». Хабиб отреагировал на первую победу двоюродного брата в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC 260.

На своей странице в Instagram 32-летний уроженец Дагестана выразил уверенность в том, что его родственник сможет добиться отличных результатов в промоушене.

Напомним, 31-летний спортсмен победил американца Джареда Гудена единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. В рамках промоушена на счету Абубакара один выигрыш и одно поражение. Его дебют в UFC состоялся в ноябре 2019 года – тогда он уступил немцу Давиду Заваде.

– Очередная крупная победа для нашей команды. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, братья – все для меня. Мы гордимся тобой, брат Абубакар. Мы знаем, что ты можешь добиться большего, – приводит слова Хабиба «Профиль».

В своей карьере Абубакар Нурмагомедов принял участие в 20 поединках, одержал 16 побед (6 – нокаутом) и потерпел три поражения. В одном из боев была зафиксирована ничья.