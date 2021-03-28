Нганну заявил о готовности провести бой с Джонсом

Новый чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну прокомментировал свой возможный поединок с американцем Джоном Джонсом.

Отметим, что 34-летний француз победил Стипе Миочича, нокаутировав соперника во втором раунде на турнире UFC 260.

– Джонс – величайший боец в истории ММА. Думаю, что переход в тяжелый вес – хороший вызов в его карьере. Со своей стороны я скажу, что готов к поединку с ним, он будет хорошо смотреться в моем резюме. Я готов драться в июле или августе, – приводит слова Нганну MMA Junkie.

В своей карьере Нганну одержал 16 побед (12 – нокаутом) и потерпел три поражения. Что касается Джонса, то 33-летний американец является обладателем титула UFC в полутяжелом весе – на его счету 26 выигрышей (10 – нокаутом) и один проигрыш. Один бой был признан несостоявшимся.