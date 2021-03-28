Порье сообщил, что третий бой с Макгрегором может пройти 10 июля

Топовый боец UFC Дастин Порье назвал примерную дату третьего поединка с Конором Макгрегором.

В своем Twitter он сообщил, что встреча с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях может пройти 10 июля.

Напомним, первый поединок бойцы провели в сентябре 2014 года. Он завершился победой Макгрегора. Американец взял реванш в январе 2021-го.

Добавим, что в данный момент он занимает первое место в рейтинге легкого веса. На его счету 27 побед и шесть поражений. У ирландца – 22 выигранных боя и три проигранных встречи.