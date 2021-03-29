Джонс – о переговорах с UFC: Это просто пощечина. Я упорно трудился и получил это дерьмо

Американец Джон Джонс намекнул, что его не устраивают условия по контракту на бой с чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

«Это просто пощечина. Я потратил много времени, чтоб измениться и подготовить себя к новому вызову. Думал, мы все уладили, но сейчас я чувствую, что между нами выросла стена. Не понимаю в чем дело. Я упорно трудился и получил это дерьмо», – написал американец в соцсети.

Напомним, 32-летний Джонс – экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе. Он оставил титул и перебрался в тяжелый дивизион.

Ранее сообщалось, что его бой с Нганну может состояться летом 2021 года.

К слову, в данный момент на счету 34-летнего камерунца 16 побед и три поражения. В активе Джонса – 26 выигранных боев и один проигранный поединок.