Порье объявил дату боя с Макгрегором

Американский боец UFC Дастин Порье огласил предварительную дату третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«10 июля», - написал Порье в своем «твиттере».

Отметим, что на 10 июля запланировано проведение турнира UFC 264.

Напомним, что в январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в первом поединке.

Американец провел 33 боя в карьере (27 побед, шесть поражений и один бой признан несостоявшимся), на счету ирландца же 27 поединков - 22 победы и пять поражений.