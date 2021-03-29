Федор Емельяненко: Интерес к нашему спорту не становится меньше

«Завершился чемпионат Приволжского Федерального округа по ММА, определились лучшие бойцы, те, кто будут представлять регион на чемпионате России 2021 года. Несмотря на трудный прошлый год, приятно, что сейчас в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Интерес к нашему спорту не становится меньше», - прокомментировал Федор Емельяненко.



«Золото» в своих весовых категориях и путевки на чемпионат России по ММА завоевали:

до 52,2 кг: Шамиль Магомедгаджиев

до 56,7 кг: Альмир Тимганов

до 65,8 кг: Магомед Гаджимурадов

до 70.3 кг: Магомед Муртазалиев

до 77, 1 кг: Тамирлан Саралапов

до 83,9 кг: Камиль Каймаразов

до 90 кг: Гаджимурад Багаудинов

до 120,2 кг: Магомед Магомедгаджиев

свыше 120 кг: Алексей Букарев

В командном зачете чемпионата ПФО по ММА наибольшего числа наград удостоились спортсмены Ульяновской области.

Чемпионат России среди мужчин и женщин по ММА пройдет 27-31 мая в Кемерово.