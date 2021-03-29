Дос Сантос может стать ближайшим соперником Емельяненко в Bellator

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос в ближайшее время может подписать контракт с Bellator.

Как сообщает «Tele-Sport», после подписания соглашения с Bellator боец намерен провести поединок с россиянином Федором Емельяненко. Отмечается, что руководство промоушена хочет организовать их встречу в конце 2021 года.

Напомним, что 37-летний бразилец последний раз выступал в рамках турнира UFC 256 в декабре 2020 года. В тот вечер он уступил французу Сирилу Гану техническим нокаутом во 2-м раунде. После четырех поражений подряд UFC расторг контракт с дос Сантосом.

За свою карьеру в смешанных единоборствах дос Сантос провел тридцать поединков, в которых одержал 21 победу при девяти поражениях.