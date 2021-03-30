Нганну взлетел на восемь позиций в сводном рейтинге UFC

Боец UFC Фрэнсис Нганну вошел в пятерку лучших представителей лиги вне зависимости от веса.

Как сообщает пресс-служба организации, спортсмен поднялся на восемь позиций. Выше расположились бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман, лучший полулегковес Александер Волкановски и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, Нганну выиграл титул в тяжелом дивизионе, одолев американца Стипе Миочича. Их бой возглавил турнир UFC 260, прошедший 28 марта и завершился нокаутом во втором раунде.

Рейтинг UFC вне зависимости от веса

Версия от 30 марта