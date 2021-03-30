Вартанян анонсировал бой в организации Open FC

Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о планах на будущее. В частности, он сообщил, что выступит на турнире Open FC.

«Я хочу быть активным и продолжать выступать, поэтому мы быстро нашли общий язык с руководством организации и заключили взаимовыгодное соглашение. Я собираюсь подойти в хорошей форме и показать зрелищное выступление. Соперник скоро будет анонсирован», – написал Вартанян в соцсети.

Напомним, за всю карьеру в ММА россиянин одержал 20 побед и потерпел три поражения.