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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Уэльс 0 Чехия 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
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ЧМ-2022 - Европа 21:45 Гибралтар 0 Нидерланды 0 П1 52.0 Х 22.0 П2 1.03
Испания - Сегунда 22:00 Понферрадина 0 УД Логроньес 0 П1 2.00 Х 3.30 П2 4.10
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
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30 марта 11:09
автор: Артур Гичунцев

Анатолий Малыхин: Емельяненко подвел «Ахмат». Кадыров и его представители не будут к нему добры

В крайнем поединке россиянин уступил средневесу Магомеду Исмаилову. Это случилось летом 2020 года.

Боец ММА Анатолий Малыхин прокомментировал поведение россиянина Александра Емельяненко.

Напомним, 39-летний уроженец Старого Оскола не появлялся на публике после проигрыша Магомеду Исмаилову и впервые пообщался с журналистами на турнире АСА в феврале 2021 года. Многие отметили, что спортсмен находился в нетрезвом виде.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают.

Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вел нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить – у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него

Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвел. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры», – цитирует Малыхина RT.

источник: «RT на русском»
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