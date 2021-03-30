Анатолий Малыхин: Емельяненко подвел «Ахмат». Кадыров и его представители не будут к нему добры

Боец ММА Анатолий Малыхин прокомментировал поведение россиянина Александра Емельяненко.

Напомним, 39-летний уроженец Старого Оскола не появлялся на публике после проигрыша Магомеду Исмаилову и впервые пообщался с журналистами на турнире АСА в феврале 2021 года. Многие отметили, что спортсмен находился в нетрезвом виде.

«Честно признаюсь, состояние Емельяненко меня сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта. Одним словом, выглядел явно нездоровым. Посмотрим, как отшепчут, прокапают.

Лично я бы хотел, чтобы Александр просто вел нормальный образ жизни. Не верю, что такой сильный человек в этой великой стране не может победить бутылку. Знаю, что Емельяненко есть ради кого жить – у него семья, дочь, мама в здравии. Не понимаю, почему он не может найти мотивацию. Она вокруг него

Он не смог ничего сделать со средневесом. А ведь тогда он был заряжен под завязку, находился в хорошей форме. Спасибо клубу «Ахмат», что они так подвели его к той схватке. Но сейчас он их подвел. Не думаю, что Рамзан Ахматович и представители команды будут к нему так добры», – цитирует Малыхина RT.