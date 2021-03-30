Владелец AMC Fight Nights рассказал, почему реванш между Исмаиловым и Минеевым пройдет в сентябре

Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал, почему второй бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдет не раньше сентября 2021 года.

«Мага долго готовился к Александру Емельяненко. Их встреча сорвалась и состоялась только со второй попытки. Позже он подрался со Штырковым. У него был очень продолжительный лагерь. Сейчас он отдыхает, потом пост – Рамадан. И уже позже он пройдет полноценный лагерь. И еще было бы глупо делать такой бой без зрителей, поэтому мы ждем сентября, чтобы снять большую площадку и собрать полные трибуны», - приводит слова Мурадова «МК-Спорт».

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка.