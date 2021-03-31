Александр Волков: Готов подраться с Нганну прямо сейчас

Россиянин Александр Волков изъявил желание провести бой против Фрэнсиса Нганну.

«Я в себе уверен, поэтому я в UFC, буду стараться забрать пояс. Естественно, я вижу в нём опасность, вижу те элементы, в которых он представляет угрозу. Я готов этот вызов принять, готов подраться прямо сейчас, если появится эта возможность.

Я боец, я тренируюсь очень много и я знаю, как его победить. Знания есть, осталось только их реализовать и показать это в бою», – заявил уроженец Москвы в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Ранее сообщалось, что следующим соперником 34-летнего Нганну станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Ожидается, что американец дебютирует в новом дивизионе летом 2021 года.