Новый бой Исмаилова и Минеева состоится 1 октября

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал точную дату проведения нового боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«1 октября мы проведем бой Минеев — Исмаилов. Если все будут живы и здоровы, хотим провести этот бой 1 октября. Все заряжены для этого. Бумага подписана» - сказал Гаджиев в эфире ютуб-канала Fight Nights Global TV.

Ранее владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов говорил, что рассчитывает собрать на реванше полные трибуны.

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка.