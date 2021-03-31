Немков - о сводном рейтинге Bellator: В рейтинги не верю, это просто приятный бонус

Чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Вадим Немков прокомментировал сводный рейтинг организации. Промоушен поставил россиянина на второе место.

«Мне приятно, что Bellator поставили меня на второе место в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Они отметили мои старания и тренировки. Но считаю, что первое место Фрейре вполне закономерно, потому что он провел много боев в Bellator и чемпион двух весовых категорий. У меня еще все впереди, и я смогу занять первое место рейтинга.

Если брать в общем, в рейтинги не верю, это просто приятный бонус. Главное — быть чемпионом в своем весе», — сказал боец в интервью «Чемпионату».

28-летний россиянин провел в Bellator пять поединков, в которых одержал победы.