Холл и Уайдман проведут реванш в UFC, спустя десять лет

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман и Юрайя Холл проведут реванш 25 апреля.

По информации пресс-службы промоушна, бойцы сразятся на турнире UFC 261 во Флориде. Изначально поединок должен был пройти 13 февраля на UFC 268 в Лас-Вегасе, но был сорван из-за положительного теста на коронавирус у Уайдмана.

Соперники встречались в декабре 2010 года. Тогда Уайдман в первом раунде нокаутировал Холла.

Главным событием турнира UFC 261 станет титульный бой в между Усманом Камару и Хорхе Масвидалем.