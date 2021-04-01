Жозе Альдо: Стерлинг заслуженно стал чемпионом UFC

Боец UFC Жозе Альдо рассказал о своем отношении к скандальным событиям в поединке россиянина Петра Яна и представителя США Альджамейна Стерлинга.

«Считаю, что Стерлинг – законный чемпион. Он не виноват, что Петр нарушил правила. Ян, в свою очередь, получил заслуженное наказание. Впрочем, если бы поединок не остановили, Ян выиграл бы нокаутом», – цитирует Альдо MMA Fighting.

Напомним, уроженец Дудинки подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.

Добавим, что в данный момент на его счету 15 побед и два поражения. У Стерлинга – 20 выигранных боев и три проигранных поединка.