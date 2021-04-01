Нурмагомедов отреагировал на оскорбления Тони Фергюсона

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания выпад со стороны американца Тони Фергюсона.

«У тебя скоро бой. Готовься. Он самый недооцененный боец в легком весе. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семье, хотя, ты и выглядишь, как дерьмо», – написал 32-летний уроженец Дагестана в соцсети.

К слову, поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Последняя попытка не увенчалась успехом из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что 32-летний россиянин ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед. У 37-летнего Фергюсона – 25 побед и пять проигранных встреч. 15 мая он сразится с американцем Бенеилом Дариушем на турнире UFC 262.