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Испания - Сегунда 18:00 Эспаньол 0 Фуэнлабрада 0 П1 1.92 Х 3.30 П2 4.50
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.25 Х 3.10 П2 3.60
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
01 апреля 10:25
автор: Артур Гичунцев

Нурмагомедов отреагировал на оскорбления Тони Фергюсона

Американец продолжает нападки на россиянина, который, к слову, завершил карьеру в марте этого года.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания выпад со стороны американца Тони Фергюсона.

«У тебя скоро бой. Готовься. Он самый недооцененный боец в легком весе. Желаю всего наилучшего тебе и твоей семье, хотя, ты и выглядишь, как дерьмо», – написал 32-летний уроженец Дагестана в соцсети.

К слову, поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Последняя попытка не увенчалась успехом из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что 32-летний россиянин ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед. У 37-летнего Фергюсона – 25 побед и пять проигранных встреч. 15 мая он сразится с американцем Бенеилом Дариушем на турнире UFC 262.

источник: «Советский спорт»
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