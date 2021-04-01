Петр Ян высмеял Стерлинга после боя на турнире UFC 259

Боец UFC Петр Ян пошутил над американцем Альджамейном Стерлингом, который выиграл титул в легчайшем весе благодаря дисквалификации россиянина.

Как сообщает «МК-Спорт», он выложил снимок с поединка, запечатлевший момент, когда Ян отправил Стерлинга в нокдаун. Под фото россиянин написал: «Этот канвас такой скользкий».

Напомним, уроженец Дудинки подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.

Добавим, что в данный момент на его счету 15 побед и два поражения. У Стерлинга – 20 выигранных боев и три проигранных поединка.