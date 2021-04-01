Менеджер Петра Яна считает, что его реванш со Стерлингом может возглавить номерной турнир UFC

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Саят Абдрахманов считает, что реванш его подопечного с американцем Алджемейном Стерлингом может стать главным событием номерного турнира UFC.

«Бой Петра и Стерлинга смело может возглавить номерной турнир в июне, но по-прежнему под большим сомнением, что Стерлинг захочет провести реванш в такие сроки», - приводит слова Абдрахманова News.ru

Напомним, что в первом бою между спортсменами, Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного удара коленом.

По словам Стерлинга он готов провести реванш, когда восстановит свое здоровье и наберет форму.