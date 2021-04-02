Александр Емельяненко: Мама не лезет уже в наши с Федором отношения

«Мама не лезет уже в наши отношения. В мои дела не лезет давно, в дела Федора, наверное, тоже. Привыкла уже ко всему, что про нас говорят и что между нами происходит, поэтому спокойно ко всему этому относится.

У нас с братом нет конфликта. Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Он нашел людей, с которыми ему приятно общаться, я нашел свое окружение. Мы не лезем друг другу — ни в общение, ни в личную жизнь», - приводит слова Емельяненко «Sport24.ru».

Напомним, последний бой Александр Емельяненко провел 24 июля 2020 года в Сочи против Магомеда Исмаилова, проиграв техническим нокаутом.