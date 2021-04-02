Вячеслав Василевский: С поддержкой Хабиба Усману будет проще

Российский боец MMA Вячеслав Василевский отреагировал на слова Усмана Нурмагомедова.

— Для начала Усману можно попробовать себя в Bellator, а потом уже в UFC. Своих братьев Хабиб всегда настраивает и направляет на правильную дорогу, с его поддержкой ребятам всегда проще. Хорошо, что у Усмана есть желание стать улучшенной версией Хабиба, надо доказывать, — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Добавим, что 3 апреля двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова сразится с американцем Майком Хэмилом на турнире Bellator 255.