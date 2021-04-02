Определились участники чемпионата России по ММА 2021

Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро

Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.