Хабиб Нурмагомедов – Усману: Братишка, просто зайди туда и сделай все по красоте

Хабиб Нурмагомедов накануне поединка своего родственника Усмана Нурмагомедова против американца Майка Хэмила опубликовал обращение в инстаграме.

«Братишка, просто зайди туда и сделай все по красоте, – написал Хабиб. – Подготовка была отличной и долгой, надеемся только на победу».

Сегодняшний ночью Усман дебютирует в Bellator в Анкасвилле, штат Коннектикут. Хабиб во время поединка своего двоюродного брата исполнит обязанности секунданта.

В активе 22-летнего Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, а 28-летний Хэмил одержал семь побед и потерпел четыре поражения.