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Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 86' Де Графсхап 0 Дордрехт 3
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 84' Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 86' Ден Босх 0 Осс 0
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 85' Телстар 2 Утрехт-2 3
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 85' Хелмонд Спорт 2 АЗ Алкмар-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 83' МВВ Маастрихт 2 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 87' Волендам 0 Камбюр 3
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 85' Аякс-2 1 НАК Бреда 1
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 86' Алмере Сити 2 НЕК Неймеген 0
Испания - Примера перерыв Леванте 0 Уэска 1 П1 6.20 Х 3.80 П2 1.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 42' Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 43' Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 14' Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.15 Х 2.95 П2 3.80
Португалия - Примейра 1-й тайм, 19' Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.95 Х 2.95 П2 2.60
02 апреля 21:43
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Исмаилов: Минеев – достойный спортсмен. Жаль, не могу сказать о нем так же, как о человеке

Два российских бойца проведут поединок 1 октября.

Магомед Исмаилов подтвердил дату своего реванш против чемпиона ACM Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева пройдет.

«Многие сейчас скажут, что он у меня в голове, – заявил Исмаилов в инстаграме. – Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает.

Как спортсмен он – достойный, жаль, я не могу сказать о нем так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке снова.

Официально. 6 месяцев пролетят и глазом моргнуть не успеете».

В октябре 2018 года поединок двух российских бойцов завершился ничьей.

источник: Instagram
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