Магомед Исмаилов: Минеев – достойный спортсмен. Жаль, не могу сказать о нем так же, как о человеке

Магомед Исмаилов подтвердил дату своего реванш против чемпиона ACM Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева пройдет.

«Многие сейчас скажут, что он у меня в голове, – заявил Исмаилов в инстаграме. – Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает.

Как спортсмен он – достойный, жаль, я не могу сказать о нем так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке снова.

Официально. 6 месяцев пролетят и глазом моргнуть не успеете».

В октябре 2018 года поединок двух российских бойцов завершился ничьей.