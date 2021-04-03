Усман Нурмагомедов: Хотел бы посвятить победу моему дяде

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов посвятил свою победу в поединке на турнире Bellator 255 своему дяде Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в 2020 году из-за коронавируса.

«Хотел бы сказать спасибо всей моей команде, которая помогла подготовиться к бою. Я не показал в поединке все, что могу. Я умею финишировать соперников. Но все впереди. Хотел бы посвятить победу школе Абдулманапа Нурмагомедова и, в частности, моему дяде», - сказал Нурмагомедов после боя.

Отметим, что Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин на данный момент не потерпел ни одного поражения в 12 боях, для американца это четвертый проигрыш в 12 поединках.