Александр Емельяненко рассказал о судьбе подаренного Кадыровым Mercedes

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью порталу Sport24 рассказал о том, что произошло с автомобилем Mercedes, который ему подарил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как сообщает «Профиль», 39-летний россиянин признался, что был вынужден отдать машину главе бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову из-за проигранного пари.

Смысл спора состоял в том, то Емельяненко должен бросить пить. Если он сорвется, то автомобиль он отдаст главе промоушена.

– Отдал ли я Висмурадову Mercedes? Он забрал наглым образом. Из-за спора приехал и забрал. Говорит: «Давай сюда его», – сказал Емельяненко.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Его последний бой состоялся в июле прошлого года в рамках турнира ACA в Сочи. Тогда он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.