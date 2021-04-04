Емельяненко – о поединке с Дациком: С такими мне не хочется драться. От них просто выливается грязь

Российский боец ММА Александр Емельяненко не рассматривает вариант с поединком против соотечественника Вячеслава Дацика.

«Если хочешь, чтобы тебя узнали, скажи, что готов выйти против Александра Емельяненко. Он там уже какие-то афиши лепит. Вызывает меня на бой. Но кто будет этот бой организовывать?

С такими, если честно, мне не хочется драться. Вокруг них поднимается не какая-то словесная перепалка, касаемо боя, а от них просто выливается грязь, которая мне не нужна. Им она нужна, чтобы хайпануть, а вдруг повезет – тяжелый вес все-таки», – цитирует Емельяненко Sport24.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. У 44-летнего Дацика – шесть побед и восемь поражений.