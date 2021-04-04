Дацик – Емельяненко: Говоришь, что я мешок. Главное, чтобы этот мешок тебя не придавил

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 4.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.60 Х 3.70 П2 6.60
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.13
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 28.0 Х 11.0 П2 1.10
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.20
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.25 Х 3.30 П2 2.35
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 5.00 П2 5.90
04 апреля 08:34
автор: Артур Гичунцев

Дацик – Емельяненко: Говоришь, что я мешок. Главное, чтобы этот мешок тебя не придавил

Ранее уроженец Старого Оскола признался, что не считает Дацика за спортсмена и не хочет принимать его вызов.

Российский боец ММА Вячеслав Дацик отреагировал на заявление Александра Емельяненко.

«Емеля! Ты ничего там не попутал, куропатка несчастная? Ты за метлой-то своей следи, а то устраиваешь тут какие-то концерты. Ты чего забыл, что за базар свой надо отвечать. Про какую-то братву говоришь… Ты что, вообще забыл, за что ты сидел? Звезды тучками забил, сидел по 131-й. И еще качаешь тут за братву. Ты в жизни-то определись! А то по фене коцает. Клоун, блин.

Саша! Если бы у нас был бой сегодня, то на первой минуте твоя печень просто бы вылетела у тебя изо рта. С твоим нынешним видом и формой – просто позоришь фамилию «Емельяненко». Удивлен, что брат тебе до сих пор башку не проломил.

Бой люди готовы организовать были. Ну какие тебе 10 миллионов? Что там твои менеджеры гонят? Выходи на бой! Отвечай за свой базар! Рубанешь меня – получишь 5 миллионов, я тебе из своего кармана выдам. Клоун. Хватит гаситься. Какие-то ценники там… Ты идешь биться не за бабло. Ты идешь отвечать за свой базар, который ты нес. Не я тебя за язык дергал. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил», – сказал Дацик в интервью ютуб-каналу True Gym MMA.

Напомним, за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. У 44-летнего Дацика – шесть побед и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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