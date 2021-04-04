Сехудо – Стерлингу: Было противно смотреть, как ты притворялся ради титула

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к соотечественнику Альджамейну Стерлингу после боя с россиянином Петром Яном.

«Было противно смотреть, как ты притворялся ради титула, обладатель «Оскара», – написал Сехудо в соцсети.

Напомним, уроженец Дудинки подрался со Стерлингом на турнире UFC 259, который прошел 7 марта. Бой был завершен досрочно, поскольку Ян ударил соперника в область виска и лишился звания чемпиона в легчайшем весе. Позже россиянин заявил, что американец уклоняется от реванша.

Добавим, что в данный момент на его счету 15 побед и два поражения. У Стерлинга – 20 выигранных боев и три проигранных поединка.