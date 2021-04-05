Экс-чемпион ACA Рустам Керимов подписал новый контракт с лигой

Экс-чемпион ACA Рустам Керимов возвращается в организацию, подписав долгосрочный контракт c лигой.

Керимов – непобежденный российский боец с рекордом 14-0. Владел титулом чемпиона АСB в легчайшем весе, в марте 2019 завоевал титул чемпиона ACA в поединке против Абдул-Рахмана Дудаева, в декабре того же года провел защиту пояса, победив бразильца Франциско Де Лима Мациеля. Через месяц после защиты Керимов, завершив свои контрактные обязательства с ACA, решил оставить пояс чемпиона вакантным.

«Знаю, что в ACA много конкурентных боев, большие деньги и пояс. Я был на последнем турнире в Питере, мы обговорили возможное возвращение. Ушёл я из лиги достойно, поэтому лига всегда ждала меня, бойцы ждут моего возвращения, всегда готовы принять! Так и пришли к общему, переговорил с тренером и решили, что это будет лучшим исходом для меня!

Впереди Рамадан, буду заниматься своей религией, духовной составляющей, буду тренироваться раз в день. Я отдохнул год, что-то потерял, но и что-то приобрел. А приобрёл голод и желание больших боев. Жду боя Борисова и Шахбулатов, это очень интересное противостояние, а потом решим с лигой, где я буду устраивать шоу.

У меня все так же, со мной моя команда, мои близкие и мои родные преданные болельщики, я люблю и уважаю каждого. Что касается пояса, то я не горю сразу подраться за титул. Сначала проведу хороший, большой бой, мне нужно почувствовать октагон, а дальше будет видно. Признание людей как чемпиона - есть и это главное для меня», – прокомментировал Керимов новость о новом контракте с ACA.