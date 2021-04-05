Чемпион лиги Нурмагомедова: Исходя из того, чего добился Хабиб, он круче Емельяненко

Чемпион лиги EFC в легком весе Мехди Дакаев сравнил двух отечественных бойцов смешанного стиля Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова.
«Когда мне было 13−14 лет, я наблюдал за боями Федора. В то время он был большой величиной в ММА, побеждал серьезных соперников. На сегодняшний день смешанные единоборства развились до совершенно другого уровня. Исходя из того, чего добился сейчас Хабиб, наверное, именно он круче», - приводит «ТелеСпорт» слова спортсмена.
Дакаев проведет первую защиту пояса 6 апреля с Узаиром Абдураковым. Поединок пройдет в Москве.
источник: Tele-sport.ru