Дэн Хукер: Я бы хотел провести бой с Дос Аньосом

Отметим, что в последний раз 31-летний спортсмен выходил в октагон 24 января этого года, уступив представителю США Майклу Чендлеру нокаутом в первом раунде на турнире UFC 257.

– Я бы хотел этого боя. Дос Аньос – бывший чемпион. Он вернулся, побил Фелдера. Он невероятно выступил в том поединке. После Гэтжи Дос Аньос будет номером один в моем списке, – цитирует Хукера BJ Penn.

В своей карьере Хукер одержал 20 побед (10 – нокаутом) и потерпел десять поражений. Что касается Дос Аньоса, то на счету 36-летнего спортсмена 30 выигрышей (5 нокаутом) и 13 поражений. Титул чемпиона UFC в легком весе он утратил в июле 2016 года после поражения от американца Эдди Альвареса.