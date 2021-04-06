Умар Нурмагомедов не будет драться в UFC до конца лета из-за перенесенной операции

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов перенес операцию на колене, из-за чего не примет участие в поединках UFC на протяжении нескольких месяцев.

«Сегодня ему еще сделали операцию на колене — у него порвались связки. Он вышел из строя на ближайшие несколько месяцев. Если все пойдет хорошо, к концу лета — началу осени мы увидим его следующий бой», — приводит Sport24 слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

20 января в своем дебютном поединке Нурмагомедов победил удушающим приемом во 2-м раунде Сергея Морозова из Казахстана.