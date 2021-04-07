Менеджер Магомедшарипова: Скорее всего, следующий бой Забита пройдет летом

Ризван Магомедов, менеджер Забита Магомедшарипова, сообщил, когда 30-летний спортсмен сможет провести свой следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«На самом деле это самый часто задаваемый вопрос в последнее время, – цитирует Магомедова RT. – Думаю, мы скоро увидим Забита. Не могу сделать официальное объявление относительно даты и времени, но мы работаем над его следующим боем. Скорее всего, он пройдт в середине-конце лета. Был целый ряд событий, которые мешали ему провести поединок: травмы, болезни. Поэтому Магомедшарипову пришлось взять длительную паузу, чтобы восстановить здоровье. Сейчас он в полном порядке и потихоньку втягивается в рабочий процесс».

В активе Забита 18 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Свой предыдущий бой в UFC Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, провел 9 нояря 2019 года, когда одержал в Москве победу над американцем Кэлвином Каттаром единогласным решением судей.