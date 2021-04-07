Менеджер Ризван Магомедов рассказал о том, кто может стать следующим соперником его клиента Забита Магомедшарипова.

«К этому вопросу надо подходить в тот момент, когда будет планироваться будущий бой, – сообщил Магомедов в интервью для RT. – Сейчас бессмысленно говорить о том, кто свободен. Например, к концу лета все эти люди могут быть заняты. Не исключаю, что следующим оппонентом Магомедшарипова может стать «Корейский Зомби» Чэн Сон Джунг или Брайан Ортега. В условиях пандемии коронавируса, когда каждый может слететь с поединка, все может трижды измениться в течение одной недели».

30-летний российский боец Магомедшарипов из-за проблем со здоровьем не проводил поединков в UFC со времени победы над американцем Кэлвином Каттаром в ноябре 2019 года.

Чэн Сон Джунг и Ортега сражались друг с другом 17 октября прошлого года. После пяти раундов победу присудили американцу единогласным решением судей.